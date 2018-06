Tony Blair: Em tempos de populismos desenfreados, falar de regresso aos anos 1930 não é exagerado

Falar num regresso às políticas sombrias dos anos 1930 já não é exagerado numa altura em que o mundo assiste a um populismo nacionalista desenfreado e a uma rejeição generalizada de alianças multilaterais. Esta é a ideia-chave do discurso que o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, fará esta quarta-feira na sede da organização não-governamental Chatham House, em Londres, e que o jornal “The Guardian” sintetiza.

De baterias apontadas ao Presidente dos EUA, Donald Trump, que visita a Europa no próximo mês, Blair deverá dizer: “Precisamos de saber da atual administração americana e do seu Presidente que a nossa aliança [transatlântica] é importante e que é considerada, histórica e contemporaneamente, como um interesse estratégico vital da América”. Blair também deverá elevar o tom alarmista: “Estamos a perder de vista os valores que uniram o Ocidente face à ameaça do fascismo e do comunismo”.

“A globalização e os seus defensores estão em segundo plano. Os populismos da esquerda e da direita encontram-se na denúncia de acordos de livre comércio, migrações e alianças internacionais. Tudo isto é visto como contrário a colocar o interesse nacional e individual em primeiro lugar”, continuará o antigo primeiro-ministro trabalhista. “Quando se tornar claro que o populismo não está a funcionar porque, em última análise, oferece apenas expressões de raiva e não respostas efetivas, os populistas podem duplicar, alegando que o fracasso é o resultado da falta de entusiasmo e que apenas mais do mesmo funcionará”, revela ainda o jornal “The Guardian” sobre o conteúdo do discurso de Tony Blair.

“Nunca estive tão preocupado com o futuro do nosso país”

O ex-governante também expressará as suas inquietações com a saída do Reino Unido da União Europeia, dizendo que nunca esteve “tão preocupado com o futuro” do país, com “emoções conflituantes de ansiedade e raiva”. “Temos um Governo que por trás de cada ação reflete calculismo e não os interesses da nação”, dirá, sublinhando, contudo, que “entre as fações do Partido Conservador”, a primeira-ministra Theresa May “é mais uma refém do que uma líder”.

Ainda sobre o Brexit, Blair também não deverá poupar Jeremy Corbyn. “Enquanto isso, o líder do Partido Trabalhista negligencia a liderança de uma luta dentro de portas sobre uma questão que determina o futuro da Grã-Bretanha e onde ele poderia desempenhar um papel decisivo”, dirá.

O diário “The Guardian” conclui, escrevendo que Tony Blair pedirá aos deputados que se imponham: “o Reino Unido precisa de se preparar agora para a possibilidade de precisarmos de prolongar o prazo de março de 2019 para o fim das negociações” sobre o Brexit.