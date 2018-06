A médica inglesa envolvida num dos maiores escândalos de saúde no Reino Unido garante que nunca agiu de má fé. O caso prende-se com a utilização de opiáceos, sem justificação médica, por parte de um hospital no sul do país. A situação terá acelerado a morte a pelo menos 450 pessoas. A declaração pública de inocência foi lida nesta quarta-feira pelo marido da médica, Tim Barton