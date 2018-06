Marcelo diz que esteve sempre “solidário com a União Europeia” na conversa com Trump

Portugal tem “uma vocação muito própria que mais nenhum outro Estado europeu possui” para se tornar “a ponte entre os Estados Unidos e o Reino Unido e entre os Estados Unidos e a União Europeia”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, no fim da reunião com Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, que aconteceu esta quarta-feira na Casa Branca, em Washington.

Essa situação privilegiada, “forjada em 242 anos de aliança”, como frisou Marcelo, não se sobrepõe à lealdade de Portugal aos valores defendidos pela União Europeia, frequentemente em rota de colisão com as políticas mais protecionistas de Trump. “Durante a conversa ficou claro que há matérias nas quais temos posições divergentes e isso foi defendido com a mesma frontalidade, com o mesmo calor, com a mesma abertura com que se discutiram assuntos onde somos convergentes”, disse o Presidente.

Depois de referir que considera positivo o encontro entre Donald Trump e o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, numa altura em que os Estados Unidos impõem pesadas tarifas sobre as importações provenientes da Europa e em que a Europa responde na mesma moeda, Marcelo acabou por resumir que o encontro “atingiu os objetivos”. “Houve um reconhecimento positivo, eu diria até caloroso de uma relação de 242 anos e da importância de uma comunidade que é poderosa. Mas também das relações nos domínios da defesa e da energia”. Os Estados Unidos continuam presentes na Base das Lajes e cerca de 30% do gás natural liquefeito que entra na Europa fá-lo pelo porto de Sines.

Questionado sobre a reação de Trump a estas discrepâncias, Marcelo disse que há duas coisas importantes neste tipo de encontros. A primeira é “cada parte explicar bem os seus pontos de vista”. Nesse ponto, Marcelo está convencido, Portugal foi bem sucedido. “Temos que explicar porque é que é importante que os Estados Unidos não criem problemas com um aliado como a União Europeia - economicamente, politicamente, estrategicamente. Há dados, factos, elementos que as pessoas não conhecem e outros que conhecem”, referiu o Presidente.

A segunda, na visão de Marcelo, é explicar porque é que a Europa é, no campo da segurança e da defesa, de “uma importância crucial” para os Estados Unidos. “A Europa e os europeus chegaram onde os Estados Unidos, devido à sua história, nunca chegaram. Nós conhecemos continentes”.

Trump por seu lado, disse que a relação com Portugal “nunca foi tão boa”, aliás, que os Estados Unidos têm "uma relação tremenda" com Portugal. Em declarações conjuntas aos jornalistas, no início do seu encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, Donald Trump afirmou que "é uma grande honra receber o altamente respeitado Presidente de Portugal". "Temos uma relação tremenda com Portugal há muito tempo e devo dizer que nunca foi tão boa como é hoje. Portanto, quero dar-lhe as boas-vindas a si e à sua delegação", acrescentou o Presidente dos Estados Unidos, que descreveu Portugal como "um país de grande beleza e de ótimas pessoas".