E, no entanto, a Coreia do Norte continua os trabalhos no seu reator nuclear

A Coreia do Norte continua a atualizar o seu único reator nuclear conhecido, apesar das negociações em curso com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que têm como ponto fundamental a promessa de desnuclearização. A denúncia foi feita esta terça-feira pelo grupo de monitorização 38 North, com base em imagens de satélite.

As melhorias infraestruturais no complexo nuclear de Yongbyon “continuam a um ritmo acelerado”, garante o grupo cujo nome é uma referência ao paralelo 38, que definiu a fronteira entre o norte e o sul antes da Guerra das Coreias, no início dos anos 1950. O sistema de refrigeração do reator de produção de plutónio foi modificado e pelo menos dois novos edifícios não-industriais foram construídos, avança ainda o mesmo grupo.

As imagens de satélite, recolhidas a 21 de junho, permitem também concluir que o ritmo de construção em instalações de apoio em todo o complexo não abrandou, designadamente com a conclusão de um prédio de escritórios de engenharia.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, comprometeu-se a fazer uma “desnuclearização completa” em encontros com os Presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Coreia do Sul, Moon Jae-in. No entanto, não ficaram definidos os prazos nem o modo como isso iria acontecer.

Em maio, ainda antes da cimeira histórica Kim-Trump, Pyongyang anunciou o encerramento do seu único local de testes nucleares.