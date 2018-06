Administração Interna dos EUA solicita 12 mil camas para famílias detidas

Funcionários referem, em declarações à Associated Press, que o pedido formal exige 2.000 camas prontas nos próximos 45 dias

Funcionários da administração do Presidente Donald Trump afirmaram que a Administração Interna solicitou formalmente espaço para 12.000 camas numa instalação militar, para deter famílias que sejam capturadas a atravessar a fronteira ilegalmente.

Os funcionários referem, em declarações à Associated Press, que o pedido formal exige 2.000 camas prontas nos próximos 45 dias, enquanto as restantes devem ser disponibilizadas de acordo com as necessidades.

O pedido salienta que as instalações devem cumprir acordo de 1997, que rege a maneira como as crianças devem ser mantidas em custódia. Devem ter ar condicionado, bibliotecas, chuveiros privados e instalações de saúde mental.

O espaço será localizado numa base militar, mas ainda não foi definida em qual.