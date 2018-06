Uber recupera licença para operar em Londres

A Uber recuperou a licença para operar em Londres durante mais 15 meses, depois de no passado a Autoridade dos Transportes de Londres ter decidido bloquear o serviço na capital britânica com a justificação de que a empresa que gere a aplicação para serviços de transporte privado não é um “operador adequado”. Logo nessa altura, a Uber garantiu que ia recorrer da decisão e foi precisamente isso que fez.

Em setembro de 2017, a poucos dias de terminar a autorização da Uber para operar em Londres, a autoridade que regula os transportes na capital britânico recusou renovar a licença de cinco anos por considerar que “a abordagem e conduta da empresa demonstram falta de responsabilidade corporativa”, nomeadamente no que diz respeito ao modo como são reportados incidentes graves e investigados os antecendentes dos seus condutores, lia-se no comunicado então divulgado.

A empresa negou e garantiu que sempre seguiu as regras. Já esta terça-feira, representantes da Uber garantiram aos magistrados do Tribunal de Westminster que a empresa fez mudanças significativas desde que a sua licença foi revogada.

Em reação à decisão do tribunal, o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, disse que a Uber foi colocada em “liberdade condicional” e que a sua licença de 15 meses “apresenta um conjunto claro de condições” que a Autoridade dos Transportes de Londres se certificará de que a empresa cumpre. “Independentemente do quão poderoso se seja, é preciso seguir as regras”, acrescentou.