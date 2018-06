Supremo Tribunal dos EUA diz que banir imigrantes de países específicos está “dentro da lei”

O voto foi de cinco contra quatro juízes. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu esta terça-feira que o Presidente do país, Donald Trump, agiu "em concordância com a lei" quando decidiu impor limites à imigração de acordo com o país de origem das pessoas - com especial incidência sobre aquelas que tentem chegar ao Estados Unidos de países de maioria muçulmana.

É o fim de um longo período de luta legal, que opôs a Administração aos muitos grupos civis e organizações não-governamentais que decidiram lutar nos tribunais contra o que consideram um ataque aos direitos humanos e um ato discriminatório. Logo na sua segunda semana na Casa Branca, Trump, cumprindo uma promessa feita durante a campanha, assinou um decreto apelidado de "travel ban" ou "proibição de viajar" que impedia as pessoas provenientes de países como a Síria, o Iémen ou o Irão de entrarem nos Estados Unidos. Seguiu-se o caos nos aeroportos com milhares de pessoas a chegar de férias com a família, ou a chegarem para estudar ou passar férias, impedidas de entrar no país. Centenas de advogados e tradutores acorreram aos aeroportos e foi logo dali que lançaram a avalanche de procedimentos legais que até agora tem impedido este veto de entrar em vigor.

Um segundo documento provocou quase o mesmo nível de exasperação e em outubro de 2017 o Supremo Tribunal negou os recusos da Administração Trump, que se queria explicar de forma a validar o decreto do Presidente. A validade desse segundo documento expirou e as pessoas continuaram a poder entrar no país - não obstante o redobrado esforço no combate à imigração ilegal que Trump defende e tem feito valer. Os juízes conservadores estão em maioria no Supremo norte-americano e foi essa maioria que votou esta terça-feira. O juíz John Roberts escreveu a sentença e justificou-a desta forma: "A proclamação presidencial está completamente dentro dos limites da autoridade do Presidente".

O Estado do Hawai e de um grupo de defesa dos direitos dos imigrantes muçulmanos conseguiram fazer valer a sua luta num tribunal federal distrital e num tribunal de recurso de São Francisco que disse que Trump tinha excedido a autoridade que lhe era conferida pelo Congresso em matéria de imigração.