“Quando saio à rua tenho medo. Pode acontecer a qualquer uma.” A Índia é o país mais perigoso do mundo para as mulheres

Kanika Johri é indiana e tem 28 anos. Nunca sai de casa com roupa decotada ou curta e sem levar na mala o spray de gás pimenta. Tem medo porque sabe que algo lhe pode acontecer a qualquer momento. Nos últimos anos, já contámos a história de Jyoti Singh Pandey, a de Asifa Bano e as de outras meninas e mulheres violadas, raptadas ou assassinadas, das quais muita vezes nem os nomes se chegam a saber. Há bem mais histórias do que aquelas que se consegue contar: por hora são cometidos 40 crimes contra mulheres na Índia. E por isso, a Índia é o país mais perigoso do mundo para as mulheres. E também por isso, Kanika Johri sai de casa com medo.

A grande probabilidade de uma mulher ser vítima de violência sexual ou escravizada faz da Índia o país mais perigoso para se ser mulher, revelam os dados, divulgados esta terça-feira, pela Thomson Reuters Foundation que analisou questões como o acesso aos serviços de saúde, a discriminação de género, as tradições culturais, a violência sexual e o tráfico humano nos vários países do mundo. Não há pior que a Índia, mas há uns quase tão maus: Afeganistão, Síria, Somália, Arábia Saudita, Paquistão, República Democrática do Congo, Iémen e Nigéria. A fechar o lote dos dez mais perigosos está um país desenvolvido e ocidental, os Estados Unidos.

“Há sete anos, um estudo da Thomson Reuters Foundation descobriu que Afeganistão, República Democrática do Congo, Paquistão, Índia e Somália eram os cinco países mais perigosos para as mulheres. Este ano, quisemos ver se a situação tinha mudado. Queríamos perceber o que foi feito para responder aos riscos que as mulheres enfrentam. Ampliámos a lista para dez e tivemos alguns resultados surpreendentes”, explica a fundação. “Há três anos, os líderes mundiais juraram que até 2030 todas as formas de violência contra as mulheres e meninas seriam eliminadas, permitindo-lhes viver livremente e em segurança com igualdade para participar na vida política, económica e pública. Mas apesar deste compromisso, estima-se que uma em cada três mulheres em todo o mundo passe por situações de violência física e sexual em determinado momento da sua vida. Os casamentos infantis acontecem com frequência, com quase 750 milhões de jovens a casarem antes dos 18 anos, o que resulta em gravidezes na adolescência que podem colocar a sua saúde em risco e limitar as suas oportunidades académicas.”

Kanika Johri vive em Nova Deli, a capital da Índia. E mesmo na cidade lida diariamente com situações de abuso. À Reuters, contou que primeiro são os olhares de estranhos nas ruas ou nos transportes públicos. Depois, no local de trabalho “outro pesadelo”. Teve de se despedir, já não aguentava as mensagens provocantes, os piscar de olho, os insistentes abraços. “Era demasiado.”

“Uma vez, estava no autocarro carregada com malas e, de um momento para o outro, senti algo duro a roçar e pressionar a minha coxa. Fiquei paralizada e as lágrimas começaram a cair, foi simplesmente incontrolável”, recordou Kanika Johri. Aconteceu no ano passado, a caminho do trabalho.

Entre 2007 e 2016, os crimes na Índia aumentaram em 83%, segundo dados governamentais citados pela Reuters – que perante o resultado da análise não conseguiu obter um comentário da parte do Ministério para o Desenvolvimento Feminino e Infantil. Só em 2016 foram denunciadas perto de 40 mil violações. Por hora, quatro mulheres são violadas. Nos jornais locais, todos os dias há notícias de meninas molestadas nas escolas, mulheres abusadas por condutores de táxi ou de jovens traficadas e vendidas a bordeis.

“Só vamos respirar livremente quando os homens deixarem de ter a mentalidade ortodoxa”, diz uma das mulheres entrevistada nas ruas de Nova Deli pela Reuters. “A forma como nos olham. A forma como nos tiram as medidas. A forma como nos perseguem. É nojento”, conta outra que uma vez foi seguida até casa por um homem. “Quando saio à rua tenho medo. Pode acontecer a qualquer uma”, diz ainda outra.

Como estão os Estados Unidos entre os mais perigosos?

Os EUA são o único país ocidental que surge na lista da Thomson Reuters Foundation, ao lado de países em vias desenvolvimento, francamente mais pobres e quase todos eles atingidos por guerras civis.

“Os EUA aparecem em terceiro no ranking, depois de nas listas por critérios empatarem com a Síria em terceiro como os países mais perigosos no que toca a violência sexual, incluindo violação, assédio sexual, coerção sexual e falta de acesso à justiça em casos de violação. Aparece também em sexto na categoria de violência não-sexual [inclui violência doméstica, física e psicológica]”, explica a fundação, que sublinha que os inquéritos foram feitos depois da mediatização da campanha contra o assédio sexual #MeToo e do escândalo do produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, se ter tornado público.

A investigação da Thomson Reuters Foundation inclui entrevistas a 548 pessoas através de questionários online, telefónicos e pessoalmente entre 26 de março e 4 de maio deste ano. Foram inquiridas pessoas de todos continentes, incluindo profissionais de saúde, académicos e organizações não-governamentais.