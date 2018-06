Navio que transporta refugiados que vão ser recebidos por Portugal sem autorização para desembarcar em Malta

A Missão Lifeline, organização não-governamental alemã que opera o navio Lifeline, assegura que não teve a autorização de Malta para entrar nas águas territoriais do país. Esta terça-feira, foi noticiado que o navio parado há cinco dias no Mar Mediterrâneo iria desembarcar na ilha e até o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita assegurou que parte das pessoas resgatadas vinham para Portugal.

A ONG informou através do Twitter que às 18h (menos uma hora em Lisboa) não permitiram a entrada da embarcação no território maltês. “Por isso não podemos confirmar as notícias publicadas.”

Esta terça-feira, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou o desembarque depois de ter falado ao telefone com o homólogo maltês, Joseph Muscat.

O Lifeline está parado no Mediterrâneo a cerca de 56 quilómetros de Malta, sem porto seguro atribuído desde sexta-feira. Tem a bordo 234 pessoas, resgatadas ao largo da costa da Líbia.