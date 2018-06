Músico retirado de avião em Faro devido a odor corporal morre de infeção grave

Andrey Suchilin, músico russo, foi internado nos cuidados intensivos no final de maio, depois de ter sido retirado de um avião que voava de Espanha para a Holanda e aterrou de emergência em Faro

O passageiro que há cerca de um mês levou a companhia aérea holandesa Transavia a fazer uma aterragem de emergência em Faro devido seu mau odor corporal morreu na segunda-feira, confirmou uma amiga próxima. “O Andrey morreu”, escreveu Lydia Tikhonovich no Facebook.

No final de maio, um avião da Transavia que voava das Ilhas Canárias, em Espanha, em direção a Amesterdão, na Holanda, foi obrigado a aterrar de emergência em Faro. O odor corporal de um homem terá deixado vários passageiros indispostos. Depois do incidente, Lydia Tikhonovich explicou nas redes sociais que o amigo tinha graves problemas de saúde que provocaram o mau odor que o levou a ser retirado do avião. O passageiro, que viria a saber-se ser Andrey Suchilin, músico russo, foi internado nos cuidados intensivos devido a uma necrose.

A notícia da sua morte foi avançada por vários órgãos de comunicação social russos, segundos os quais Andrey Suchilin terá morrido de uma doença grave.