Macron felicita Erdogan pela reeleição presidencial e espera um diálogo pacífico

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou Recep Tayyip Erdogan pela sua reeleição enquanto presidente e insistiu na importância de um diálogo pacífico entre a Turquia e a União Europeia, disse esta terça-feira um porta-voz do governo francês.

Macron salientou a sua vontade de manter um "diálogo estreito e sincero com o presidente turco em relação às crises regionais, sobretudo a Síria, e sobre a luta contra o terrorismo", afirmou a mesma fonte, citada pela agência Efe.

O presidente francês desejou êxito à população turca para o seu "desenvolvimento económico e social, e funcionamento democrático das instituições".

O presidente Recep Tayyip Erdogan foi eleito domingo para um novo mandato com poderes reforçados para a chefia do Estado e a aliança dominada pelo seu partido obteve a maioria no parlamento de 600 lugares.

A oposição reconheceu a derrota, apesar de ter denunciado uma campanha injusta.

Atualmente as relações entre a Turquia e a UE encontram-se degradadas, principalmente depois do falhado golpe militar de julho de 2016 contra Erdogan e a posterior repressão.

Nesse mesmo ano, Ancara e Bruxelas assinaram um pacto migratório que permitiu reduzir consideravelmente as passagens para a Europa desde a Turquia.