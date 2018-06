Chipre analisa pedido de Israel de porto para transportar mercadorias para Gaza

O Chipre disse esta terça-feira que está a analisar um pedido de Israel de construção de uma instalação portuária na ilha mediterrânica para o transporte de mercadorias para a faixa de Gaza, enclave palestiniano sob bloqueio israelita. "Está em estudo um pedido", indicou aos jornalistas Klelia Vassiliou, porta-voz do governo cipriota.

O ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, fez a proposta durante a sua visita a Chipre na semana passada, avançam meios de comunicação israelitas. O gabinete de Lieberman divulgou esta terça-feira que estão em curso "numerosas iniciativas" para melhorar as condições de vida em Gaza, território com dois milhões de pessoas vítimas de guerras, pobreza, desemprego e escassez de água e eletricidade. "O ministro da Defesa e o aparelho de segurança, ao lado de atores da comunidade internacional, lançam numerosos iniciativas visando mudar a realidade na faixa de Gaza", indicou um porta-voz no ministro, adiantando, no entanto, que "qualquer ideia apresentada para melhorar a situação humanitária dependerá da resolução da questão dos cativos (israelitas detidos em Gaza)".

O plano para Chipre prevê a construção de um cais para embarcações de mercadorias destinadas à faixa de Gaza, situada a cerca de 400 quilómetros das costas cipriotas. Controlado pelo movimento radical Hamas, o enclave está sob bloqueio israelita, terrestre, aéreo e marítimo, há mais de 10 anos. Segundo o diário israelita Jerusalem Post, as embarcações "serão inspecionadas com ajuda de um mecanismo de controlo israelita para garantir que não têm armas de contrabando" com destino a Gaza.

Israel controla dois pontos de passagem para Gaza e o Egito um terceiro, que está frequentemente fechado.