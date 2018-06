Bruxelas: EUA foram avisados sobre consequências das tarifas

A comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom, disse, esta terça-feira, que os Estados Unidos sabiam que enfrentariam consequências se avançassem com as tarifas sobre importações europeias, como é o caso da Harley-Davidson, que anunciou a retirada de parte da sua produção do país.

“Tem de haver consequências se não se respeitarem as regras internacionais e globais”, sublinhou a comissária.

Para Cecilia Malmstrom, estava claro que as empresas e os consumidores “pressionariam o Governo” de Donald Trump a mostrar que a imposição de tarifas alfandegárias “não é boa para a economia americana”.

Malmstrom também disse que a União Europeia está a investigar se o aço ou alumínio anteriormente destinado aos Estados Unidos está a chegar à Europa devido às taxas alfandegárias, avançando que a Comissão poderá introduzir medidas em meados de julho.

O fabricante de motas Harley-Davidson anunciou na segunda-feira que planeia mudar parte da sua produção para fora dos Estados Unidos devido ao aumento de taxas alfandegárias da União Europeia, uma medida de Bruxelas como represália pela subida de taxas por Washington.

A empresa sediada em Milwaukee (estado do Wisconsin) explicou, numa apresentação a acionistas, que irá passar a fabricar fora dos Estados Unidas da América as motos que vende para a Europa, com o objetivo de evitar taxas alfandegárias, segundo a imprensa norte-americana.

“Aumentar a produção internacional [fora dos EUA] não é a preferência da empresa, mas representa a única opção sustentável para tornar acessíveis as motas para os clientes da UE e manter um negócio viável na Europa”, disse a Harley-Davidson, na declaração aos acionistas.

A Harley-Davidson anunciou que concluirá a transferência de parte de sua produção num período entre nove e 18 meses.

Na conferência com os acionistas, a administração da empresa informou que, devido às novas taxas, as motas que exporta dos EUA para a Europa teriam um custo extra de 2220 dólares (cerca de 1900 euros ao câmbio atual).

Segundo dados da Harley-Davidson, 40 mil pessoas da Europa compraram motas da marca em 2017, tornando o mercado europeu a segunda fonte de receitas da empresa.

As tarifas impostas pela UE sobre vários produtos fabricados nos Estados Unidos, como motas ou uísque, entraram em vigor em 22 de junho e aumentaram o imposto sobre as motas Harley-Davidson exportadas “de 6% para 31%”.

Depois da imposição de tarifas da UE sobre esses produtos, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou na sexta-feira impor um imposto extraordinário de 20% sobre todos os carros importados da UE para os EUA.

A UE tornou essa sanção efetiva depois de a administração Trump ter decidido, no início de junho, acabar com a isenção de tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio de UE, México e Canadá, seus maiores parceiros comerciais.