Antigo diretor da campanha de Trump escorrega nos tribunais

Um juiz federal, do Estado da Virgínia, rejeitou esta terça-feira a pretensão do antigo presidente da campanha eleitoral de Donald Trump, Paul Manafort, de que as acusações que recaem sobre si na justiça - nomeadamente as de fraude bancária e fiscal - fossem abandonadas. Em causa está o facto de Manafort contestar a autoridade de Robert Muller, procurador especial para a alegada interferência russa nas eleições norte-americanas, para liderar investigações contra si. Manafort acredita que as acusações que já resultaram desta investigação de Muller ao alegado concluio entre a equipa do atual Presidente dos Estados Unidos e russos próximos do Kremlin não têm razão de ser já que caem fora do âmbito de investigação. O juiz não concordou. A decisão foi um revés para Paul Manafort, na sua defesa contra numerosas acusações de fraude bancária e fiscal.

Manafort também tinha argumentado que o procurador especial Robert Mueller tinha excedido a sua autoridade, porque o caso não tinha a ver com aquela interferência. A decisão foi tomada pelo juiz T.S. Ellis III, que anteriormente tinha criticado a equipa de Mueller, questionando se esta estava a promover esta acusação para ver se conseguia que Manafort testemunhasse contra Trump.

Os procuradores argumentaram que Mueller estava dentro da sua autoridade, citando um documento, de agosto de 2017, do vice-secretário da Justiça, Rod Rosenstein, em que este autorizava Mueller a investigar as ações de influência feitas por Manafort em benefício do regime ucraniano derrubado, pró-russo, e crimes financeiros relacionados.