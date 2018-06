Resolvido “um dos maiores mistérios do nordeste do Ohio”. Mas só em parte

Robert Ivan Nichols, um antigo militar da marinha dos EUA, viveu durante mais de 20 anos com um nome que não era o seu até se ter suicidado, em 2002. Sabemo-lo graças aos testes de ADN realizados recentemente, mas muitas interrogações mantêm-se

“Um dos maiores mistérios do nordeste do Ohio”. Foi desta forma que Pete Elliott, porta-voz do U.S. Marshals (ou o Serviço de Delegados de Polícia dos EUA, na tradução em português) se referiu, em conferência de imprensa realizada na quinta-feira, ao caso do desaparecimento de um veterano da Segunda Guerra Mundial que, durante mais de 20 anos, assumiu a identidade de um rapaz falecido com oito anos de idade, antes de se ter suicidado, em 2002.

Testes de ADN realizados recentemente permitiram perceber que o homem de 76 anos que havia sido encontrado morto no seu apartamento em Cleveland, no Ohio, em 2002, se chamava, afinal, Robert Ivan Nichols, um antigo militar da marinha dos EUA nascido em Indiana. A referida conferência de imprensa serviu para anunciar precisamente isso, mas o mistério só em parte estará resolvido.

Tudo começou em 2002, quando um homem cujo bilhete de identidade dizia chamar-se Joseph Newton Chandler III trancou as portas e as janelas do seu apartamento nos subúrbios de Cleveland, desligou o ar condicionado e assinalou aquele dia no seu calendário. Depois, entrou na casa de banho e suicidou-se.

O seu corpo foi descoberto pela polícia uma semana mais tarde e encontrava-se em estado tal de decomposição, por ser verão, que não foi possível retirar qualquer impressão digital. Quando a polícia inseriu o seu nome numa base de dados, percebeu que correspondia a um rapaz de oito anos que tinha morrido num acidente de carro com os pais, em 1945. “Joseph Chandler nunca teve hipóteses de viver a sua vida, mas houve alguém que a viveu por ele”, afirmou Pete Elliott durante a conferência.

Nos últimos 20 anos, o homem que se identificava como Joseph Newton Chandler III trabalhara como eletricista. Os seus colegas de trabalho usaram adjetivos diversos para o descrever - estranho, excêntrico, muito, muito inteligente, e ao mesmo tempo solitário, sem família ou amigos próximos que se lhe conhecessem. Segundo eles, Joseph Chandler agia muitas vezes como se estivesse em perigo ou soubesse que havia alguém a persegui-lo. Era frequente ouvi-lo dizer frases como “eles estão a aproximar-se”, às quais se seguia normalmente um período de afastamento que podia durar dias ou semanas. Depois voltava ao trabalho, agindo como se nada tivesse acontecido. Além disso, Chandler tinha sempre preparada uma mala com roupa no seu apartamento, para o caso de ser preciso ir embora a qualquer momento, contou ainda Pete Elliott.

A sua morte manteve-se por explicar completamente até 2014, ano em que o U.S. Marshals tomou conta do caso. Aí, descobriu-se que Chandler tinha estado num hospital dois antes anos de morrer no qual lhe fora recolhida uma amostra de pele. A maior descoberta, contudo, só viria a acontecer mais recentemente, quando foram cruzados os dados de uma investigação genealógica com o resultado dos testes de ADN - Joseph Newton Chandler III chamava-se, afinal, Robert Ivan Nichols. E quem era Robert Ivan Nichols?

“Na altura certa, vocês saberão por que o fiz”

Depois de o barco onde seguia ter sido bombardeado durante a guerra, em 1945, Robert Ivan Nichols foi condecorado com um Coração Púrpura, medalha de honra militar entregue em nome do Presidente dos Estados Unidos. Em 1964, anunciou à família que ia partir, mas não disse por quanto tempo nem para onde. “Na altura certa, vocês saberão por que o fiz”, terá dito o antigo militar, por estas ou outras palavras. Alguns postais e cartas enviados posteriomente sugerem que Nichols viajou por todo o país, visitando o Michigan, Oklahoma e a Califórnia (foi a partir deste estado que enviou uma carta ao filho, em 1965, contendo apenas uma caneta no interior).

Foi em 1978 que, sabe-se agora, Nichols adquiriu a certidão de nascimento de Joseph Chandler. Com o nome da criança e dos pais desta na sua posse, conseguiu um cartão de segurança social em Dakota do Sul. Os registos mostram que começou a trabalhar como eletricista ainda nesse ano. O que fez além disso e onde viveu exatamente permanece um mistério, do mesmo modo que continua por esclarecer, desde logo, por que razão abandonou a família. A polícia não sabe e conta agora com o apoio da população para descobrir. “A primeira parte do mistério está resolvida. Mas a segunda não e isso caberá a vocês descobrir”, terminou Elliot.