Polícia chinesa detém suspeitos de ligações a rede de tráfico de bebés. Cada criança era vendida por sete mil euros

A rede foi denunciada numa reportagem do “Xiaoxiang Morning Post”, segundo o qual o grupo de traficantes terá publicado uma mensagem na aplicação WeChat em que dizia estar a vender um recém-nascido por 60 mil yuan, cerca de sete mil euros

A polícia chinesa deteve esta segunda-feira seis pessoas suspeitas de ligações a uma rede de tráfico de bebés estabelecida em Yiyang, na província de Hunan, na China.

A rede de tráfico foi denunciada numa reportagem do “Xiaoxiang Morning Post” publicada na quinta-feira passada. Segundo o jornal, o grupo de traficantes publicou uma mensagem na muito popular aplicação chinesa WeChat, em meados de junho, em que dizia estar a vender “um recém-nascido saudável”, do sexo masculino, pelo preço de 60 mil yuan (cerca de sete mil euros). Foram também publicados um vídeo do bebé e informação sobre os seus pais.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a polícia chinesa disse ter detido três suspeitos num hospital em Yiyang e outros três em local não identificado, depois de ter recebido uma queixa individual e das denúncias de “vários meios de comunicação”. O caso continua a ser investigado, informou a polícia.

Ainda segundo o jornal chinês, os traficantes terão contactado mulheres grávidas depois de estas chegaram ao hospital, mostrando-se disponíveis para encontrar compradores para os seus filhos num prazo “de dois a três dias”. Alguns dos membros do grupo tinham contactos em vários hospitais em Yiyang.