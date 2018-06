Pelo menos nove civis mortos no Iémen em ataque aéreo da coligação árabe

Bombardeamento destruiu por completo uma casa da família, localizada num bairro densamente povoado de Amran, e causou avultados danos materiais noutras casas e veículos

Pelo menos nove civis, entre eles três menores e duas mulheres, morreram esta segunda-feira num bombardeamento da coligação árabe, liderada pela Arábia Saudita, na cidade iemenita de Amran, a noroeste da capital, Sana, segundo a agência Efe. Entre os mortos neste ataque está uma bebé com cerca de dez meses de idade, uma menina de oito anos e um menino com cerca de dez, que estavam na morgue do hospital geral de Amran.

Fontes hospitalares e habitantes de Amran identificaram os falecidos como Adel Alashmuri, sua mulher e filhos e um vizinho da família. No ataque ficaram feridos mais quinze civis, entre os quais outra filha de Alashmuri e outras catorze pessoas que viviam nas imediações.

O bombardeamento destruiu por completo a casa da família, localizada num bairro densamente povoado de Amran, e causou avultados danos materiais noutras casas e veículos. A casa estava situada atrás de um posto dos correios, uma rua adjacente a um centro dos rebeldes Huthis, que também foi alvo hoje das incursões aéreas dos aviões da coligação.

Os habitantes da zona abandonaram as suas casas, temendo novos ataque, disseram à agência noticiosa espanhola. A coligação árabe, liderada pela Arábia Saudita, intervém no conflito iemenita desde março de 2015 apoiando o presidente Abdo Rabu Mansur Hadi contra os rebeldes Huthis que são aliados do Irão.