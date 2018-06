Migrações. França e Espanha propõem recriação dos centros de triagem

“A ideia, nos centros, seria acolher dignamente os candidatos a asilo durante o tempo de instrução do seu dossier”, afirmou o diretor-geral do Serviço Francês de Proteção dos Refugiados e Apátridas

Os "centros fechados" propostos por França e Espanha para gerir os migrantes à chegada à Europa permitiria regressar ao espírito dos centros de triagem ('hotspots' em inglês) instalados na Grécia e Itália desde 2006.

Esta análise foi feita por um dirigente francês, referindo-se às estruturas instaladas para procurar separar os migrantes por razões económicas dos solicitadores de asilo. "A ideia, nos centros, seria acolher dignamente os candidatos a asilo durante o tempo de instrução do seu dossier", afirmou hoje o diretor-geral do Serviço Francês de Proteção dos Refugiados e Apátridas (OFPRA, na sigla em Francês), Pascal Brice, à agência AFP.

"É um regresso à essência dos 'hotspots'", acrescentou, referindo-se aos centros de registo abertos na Grécia e Itália para identificar os candidatos a asilo, antes da sua distribuição, ou 'relocalização' no jargão comunitário, na União Europeia. Mas estas estruturas não funcionaram corretamente, desde logo em Itália, "porque não se tratavam de centros fechados", acrescentou, pelo que os migrantes podiam sair, o que não permitiu uma repartição satisfatória.

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, que se deslocou hoje a Tripoli, criticou a ideia.

"'Hotspots' de acolhimento em Itália? Seria um problema para nós e para a própria Líbia, porque os fluxos da morte não se interromperiam", afirmou, através da sua conta na rede social Twitter, depois de uma reunião com o seu homólogo líbio, Abdessalam Achour.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, propôs no sábado abrir "centros fechados segundo o modelo do HCR", sigla em Francês relativa ao Alto-Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, com "meios europeus", duyrnate uma conferência de imprensa conjunta com o chefe do governo de Espanha, Pedro Sanchez. Segundo o Eliseu, Paris e Madrid propõem que os centros sejam instalados em Itália, mas também em Espanha. A França não seria envolvida.