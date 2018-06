Javier Solana, antigo secretário-geral da NATO, impedido de entrar nos EUA

O antigo secretário-geral da NATO, Javier Solana, está impedido de entrar nos EUA devido às suas viagens ao Irão. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo “El País”, que revela que o político espanhol, que também já foi alto representante para a política externa e segurança da União Europeia, viu recentemente negada a autorização eletrónica para se deslocar aos Estados Unidos.

De acordo com o jornal espanhol, a recusa deve-se às apertadas normas de imigração impostas pela administração Trump, que inclui o Irão na sua lista negra. O diário refere que os espanhóis não precisam de visto para viagens de menos de 90 dias aos EUA, o que não garante que não sejam barrados na fronteira. É, por isso, aconselhável obter uma autorização eletrónica antes de apanhar o avião.

Solana não conseguiu obter essa autorização, pelo que não pôde estar presente num evento da Brookings Institution, um centro de investigação americano, que decorreu nos EUA. Fontes da embaixada norte-americana em Madrid, contactadas pelo “El País”, não quiseram comentar o caso, mas explicaram que o sistema rejeita automaticamente os pedidos de quem visitou, nos últimos anos, Irão, Iraque, Síria, Sudão, Líbia, Somália ou Iémen.

Ao jornal espanhol, Solana desvalorizou o incidente e avançou que já está no processo de obtenção de visto. Enquanto chefe da diplomacia da União Europeia, lembra ainda o diário, Solana foi um dos principais impulsionadores do acordo nuclear com o Irão, tendo visitado o país pela última vez em 2013 para assistir à tomada de posse do atual Presidente Hassan Rouhani.