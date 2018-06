Guterres saúda mulheres da Arábia Saudita por poderem conduzir

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o fim do veto que permitiu que as mulheres da Arábia Saudita possam conduzir a partir desta segunda-feira, após uma luta de três décadas.

Guterres espera que tal traga novas oportunidades para as mulheres naquele país, lê-se num comunicado do seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

"O secretário-geral deseja prestar tributo às mulheres da Arábia Saudita pelos seus esforços para alcançar esta importante conquista legal, que contribuirá para a sua mobilidade económica e social e para o desenvolvimento do país", é acrescentado.

António Guterres "espera que a Arábia Saudita continue a sua viagem em direção à igualdade fundamental para a mulher e para as meninas", é ainda referido no comunicado.

O rei Salman bin Abdelaziz anunciou em setembro do ano passado o fim de facto da proibição de conduzir um veículo para as mulheres, que assentava num édito religioso, e, no início deste mês, começaram a ser emitidas cartas de condução para elas no país muçulmano.