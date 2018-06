EUA e Canadá lideram tabela de países mais tolerantes em relação aos imigrantes

Um inquérito realizado pela empresa de sondagens Ipsos concluiu que os EUA e o Canadá são os dois países mais tolerantes e inclusivos quando se trata de reconhecer quem “é um verdadeiro americano” ou um “verdadeiro canadiano”.

A 20 mil pessoas de 27 países foram colocadas questões relacionadas com religião, imigração, país de origem dos pais, sexualidade, antecedentes criminais e ideias políticas extremistas. O Canadá aparece em primeiro lugar na tabela, seguido dos EUA. Em terceiro, está a África do Sul e em quarto a Austrália. Nos últimos lugares da lista aparecem países como a Sérvia, Malásia e Arábia Saudita.

O inquérito permitiu também concluir que a maioria dos americanos não concorda com as ideias nacionalistas da atual administração e que os EUA são o país mais inclusivo no que diz respeito a imigrantes com cidadania americana, mesmo que estes não falem a língua do país ou tenham um trabalho.

Por outro lado, estão também entre os três países mais tolerantes em relação àqueles que têm antecedentes criminais e ideias políticas extremistas, assim considerados por uma grande percentagem dos inqueridos “verdadeiros americanos”. “Isso mostra o quão importante é a promessa de fidelidade à bandeira. Assim que alguém se torne cidadão americano é-lhe permitido ter ideias políticas extremas”, afirmou Nicolas Boyon, vice-presidente da empresa que realizou o inquérito.

No entanto, quando se analisa a opinião em relação a imigrantes legais mas sem a cidadania americana, os EUA descem vários lugares na lista. Apenas 25% dos inquiridos consideram os imigrantes irregulares que vivem no país há vários anos como “verdadeiros americanos”. 20% diz não ter uma resposta para isso. O México é o único país dos 27 analisados em que a maioria da população diz ver os imigrantes em situação irregular como verdadeiros cidadãos.

No que diz respeito à religião, destacam-se países como a Turquia e a Arábia Saudita, em que a maioria da população tende a não considerar verdadeiros cidadãos do seu país pessoas com outra religião que não o islão. Em apenas quatro países - África do Sul, Canadá, França e EUA - a maioria da população vê os muçulmanos como “verdadeiros cidadãos” (sendo, no entanto, grande a diferença entre eleitores de esquerda e de direita, tanto em relação ao islão como a outras religiões). Na Alemanha, 47% da população diz não ver os muçulmanos como verdadeiros cidadãos daquele país e na Hungria e na Sérvia essa percentagem é ainda maior.