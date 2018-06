Conversações de paz entre governo da Colômbia e guerrilha adiadas para julho

Novo adiamento ocorreu por proposta do governo colombiano. Ciclos de negociações estão a decorrer em Havana, depois de o Equador se ter retirado do processo

O início do VI ciclo de conversações de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), previsto para esta segunda-feira em Havana, Cuba, foi adiado para 2 de julho, anunciaram as partes. A abertura deste novo ciclo de negociações estava inicialmente agendada para o dia 20 de junho e foi depois adiada para o dia 25.

Este novo adiamento ocorre por proposta do governo colombiano que está de saída, que acrescentou a "conexão que está efetuada com o novo governo na continuidade dos processos de paz", de acordo com um comunicado do ELN divulgado na capital cubana.

"Esperamos que essa conexão seja para garantir o desenvolvimento da agenda de diálogo e o desenho do processo de paz, acordado em 30 de março de 2016, de forma que a paz seja uma política de Estado, como a Colômbia aspira a ser", afirma a nota assinada pela delegação de negociadora da guerrilha.

O ELN também expressou a sua preocupação com as recentes declarações do presidente eleito colombiano, Iván Duque, referindo que "não sabe o progresso foi feito nas negociações e estabelece condições diferentes daquelas previamente acordadas com o Estado".

O documento salienta ainda o "compromisso com a procura de uma solução política para o conflito e a construção de um processo de paz que produza as transformações necessárias para erradicar a violência da política e avançar para um país com justiça social e equidade".

Os ciclos de negociações estão a decorrer agora em Havana, depois de o Equador se ter retirado do processo.