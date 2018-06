Confrontos étnicos entre agricultores e pastores fazem pelo menos 86 mortos na Nigéria

Pelo menos 86 pessoas morreram na Nigéria na sequência de confrontos violentos entre agricultores e pastores nómadas. A informação foi divulgada este domingo pela polícia no estado de Plateau, no centro do país.

Segundo alguns relatos, os combates começaram na quinta-feira, quando agricultores Berom, o maior grupo étnico do estado, atacaram pastores Fulani, matando cinco destes. Um ataque de retaliação levou a mais mortes no sábado.

O comissário da polícia estadual, Undie Adie, revelou que, além do número de mortos, há ainda a registar seis feridos, 50 casas incendiadas, 15 motorizadas e dois veículos igualmente em chamas.

Pior que o Boko Haram

O governador do estado de Plateau, Simon Lalong, anunciou que foi imposto um recolher obrigatório entre as 18h e as 06h locais em três áreas “para evitar um colapso da lei e da ordem”. A região tem uma história de décadas de violência entre grupos étnicos que competem por terra.

Alguns analistas acreditam que o conflito poderá tornar-se o maior problema de segurança no país, suplantando mesmo os ataques terroristas do Boko Haram, que provocaram a morte a pelo menos 20 mil pessoas desde 2009.

O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, que é da etnia Fulani, está sob pressão para lidar com estas tensões antes das eleições do próximo ano.