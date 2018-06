Ataque a acampamento de ciganos na Ucrânia provoca um morto e quatro feridos

Trata-se do mais recente de uma série de ataques à comunidade no país. Em abril, o grupo de extrema direita C14 incendiou tendas num acampamento na capital, Kiev, e perseguiu mulheres e crianças. No início do mês, uma carta conjunta de quatro grupos de defesa dos direitos humanos alertava para o aumento dos ataques de grupos de extrema direita contra as minorias na Ucrânia

Uma pessoa morreu e quatro outras ficaram feridas num ataque a um acampamento de ciganos na Ucrânia. De acordo com a polícia, o ataque ocorreu nos arredores da cidade de Lviv, no sábado, pouco antes da meia-noite, tendo sido levado a cabo por um grupo com máscaras e munido de cassetetes e outras armas. A vítima fatal tinha 24 anos e morreu esfaqueado. Entre os feridos encontra-se um rapaz de dez anos. Sete suspeitos, com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, e um indivíduo com 20 anos, acusado de ter planeado o ataque, foram presos. Está em curso uma investigação criminal, lançada pela polícia nacional e pelo Ministério ucraniano da Administração Interna, para apurar os responsáveis do “assassínio deliberado”, que prevê uma pena que pode ir até aos 15 anos de prisão. Crimes e impunidade Trata-se do mais recente de uma série de ataques à comunidade cigana na Ucrânia. Em abril, o grupo de extrema direita C14 incendiou tendas num acampamento na capital do país, Kiev, e perseguiu mulheres e crianças. A comissária dos direitos humanos na Ucrânia, Lyudmyla Denisova, pediu ao ministro da tutela para supervisionar pessoalmente a investigação e providenciar acomodação temporária para as vítimas. No início do mês, uma carta conjunta da Amnistia Internacional e de três outros grupos de defesa dos direitos humanos – Front Line Defenders, Human Rights Watch e Freedom House – alertava para o aumento dos ataques de grupos de extrema direita contra as minorias no país. As autoridades “falharam” na resposta à maioria dos ataques, o que gerou “uma atmosfera de quase total impunidade que não pode senão encorajar estes grupos a cometer mais ataques”, lia-se na carta.