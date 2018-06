Números contraditórios na Turquia: Erdogan apontado como vencedor à primeira volta, oposição tem números diferentes

Após a contagem de 50,3% dos votos, Recep Tayyip Erdogan lidera os resultados eleitorais com 56,5%, enquanto o social-democrata Muharrem Ince tem 28,6%, diz a agência oficial da Turquia.

Os números divergem dos dados divulgados pela plataforma Adil Seçim, formada pelos partidos da oposição, e que dão a Erdogan 43% dos votos, contra 34% de Ince, após a contagem de 12% de sufrágios.

Ince tinha advertido os seus apoiantes, pouco depois do encerramento das urnas, para que não se deixassem impressionar com os primeiros resultados, porque, defende, as autoridades divulgam sempre primeiro os resultados de municípios próximos do partido de Erdogan, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), e do chefe de Estado.

O candidato Selahatiin Demirtas, detido, reunia perto de 6% dos votos.

Se nenhum dos candidatos à presidência conseguir mais de 50% dos votos, a segunda volta realiza-se em 8 de julho.

Cerca de 56 milhões de cidadãos foram chamados este domingo às urnas para eleger o Presidente e um novo parlamento, numas eleições consideradas decisivas porque são um passo para a implementação da reforma constitucional aprovada em 2017, que entrega todos os poderes executivos ao chefe de Estado.