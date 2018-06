Europa (mas não toda) reunida à procura de solução para as migrações

A mini cimeira para debater os problemas das migrações, convocada pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, decorre hoje na capital belga, sem os países do Grupo de Visegrado - Hungria, Eslováquia, Polónia e República Checa.



O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, após uma reunião com os homólogos húngaro, eslovaco e checo, considerou, na quinta-feira, que "a mini cimeira é inaceitável".

Morawiecki criticou ainda que o encontro tenha sido convocado pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, porque é o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, "o responsável pela organização das cimeiras".



A reunião realiza-se com pelo menos os líderes de Grécia, Itália, Espanha, França, Alemanha, Malta, Bulgária (que ocupa a presidência semestral da União Europeia), Áustria (assume presidência do Conselho entre julho e dezembro), Bélgica, Holanda, Croácia, Eslovénia, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Luxemburgo.



O grupo de chefes de Estado ou de Governo de Estados-membros vão tentar encontrar soluções europeias, em antecipação da próxima reunião do Conselho Europeu.

O tema das migrações domina a agenda do Conselho Europeu a 28 e 29 deste mês e divide os Estados-membros, nomeadamente no que respeita às regras para acolhimento de refugiados e concessão de asilo.