Equipa técnica portuguesa chega a Bissau para avaliar apoio às eleições legislativas

Uma equipa técnica do Ministério da Administração Interna e da Justiça portugueses chega na terça-feira à Guiné-Bissau para avaliar o apoio às eleições legislativas, divulgou hoje fonte da embaixada de Portugal em Bissau.



Segundo a mesma fonte, a equipa é composta por dois elementos do Ministério da Administração Interna e um do Ministério da Justiça e vai ficar em Bissau até 28 de junho.

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, anunciou a 17 de junho que Portugal deverá ajudar a Guiné-Bissau no registo de cidadãos eleitores e que uma equipa deveria chegar até ao final do mês de junho.



A Guiné-Bissau debate-se com dificuldades financeiras e técnicas para a realização do registo de cidadãos eleitores e as autoridades do país africano analisam várias possibilidades que poderão levar a que o escrutínio tenha lugar na data marcada, 18 de novembro.



De concreto, Bissau depara-se com falta de equipamentos para o registo biométrico dos cerca de um milhão de potenciais eleitores, projetados pela Comissão Nacional de Eleições.



De acordo com o primeiro-ministro guineense, o chefe do Governo de Portugal, António Costa, disponibilizou o apoio nesse sentido com o envio de uma equipa que vai analisar a possibilidade de uma colaboração.



Durante a sua estada em Bissau, a equipa vai participar, na quarta-feira, numa reunião no Palácio do Governo sobre eleições, que contará também com a presença da comunidade internacional e das entidades guineenses responsáveis pela organização do escrutínio.