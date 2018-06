“Continuamos a precisar dos portugueses”

Kirsty Hayes, embaixadora do Reino Unido em Portugal. Nascida há 41 anos na Escócia, licenciada em Arqueologia e com mestrados em Relações Internacionais e Recursos Humanos, entrou para a carreira em 1999, tendo passado por Hong Kong e Washington antes de chegar a Lisboa, em 2014. Também foi embaixatriz: o marido Peter é diplomata e esteve colocado no Sri Lanka (2008-2010)

ana baião

Prestes a concluir quatro anos a representar o Governo de Sua Majestade em Lisboa, Kirsty Hayes acredita num acordo positivo entre o Reino Unido e a UE e avisa que o ‘Brexit’ não tem volta atrás.

Como é que o referendo do ‘Brexit’ afetou o seu trabalho?

Tornei-me mais popular. Recebo convites para painéis, entrevistas, etc. É o principal assunto político de que falo com o Governo e outras entidades. As atividades consulares têm visado esclarecer as comunidades britânicas, preocupadas com o futuro em Portugal. Mas continuamos a partilhar valores e interesses. Portugal quer a relação mais próxima possível com o Reino Unido. É gratificante.

Mas Portugal tem apoiado as posições duras dos 27 na negociação.

Tem tido uma posição construtiva, bilateral e entre os 27. Apesar do ruído mediático e de as partes exprimirem posições em público, os meus colegas dizem-me que o ambiente é positivo. Continuamos a acreditar num bom acordo, embora as negociações sejam complicadas e sem precedentes. O Reino Unido está integrado no sistema da UE e isso afeta toda a vida britânica e europeia. Sobre os direitos dos cidadãos, por exemplo, chegámos a consenso no ano passado.

Esse acordo é limitado aos europeus que já estão no Reino Unido e aos britânicos que estão na UE…

Cobre quem chegar até ao ‘Brexit’ e durante a transição, até dezembro de 2020. O que não é claro é o que sucederá depois. Mas Theresa May tem repetido que vamos continuar a atrair talentos europeus. O nosso sistema de saúde e a City têm muitos portugueses e precisamos deles. E o Governo português quer atrair britânicos.

Há forma de travar o ‘Brexit’?

Não me parece. As sondagens no Reino Unido indicam que a maioria quer concluir o processo. É difícil fazer previsões a longo prazo, mas estou certa de que sairemos da UE em março de 2019 e não acho útil falar de um segundo referendo.

Mas há campanhas para tal.

Há muitas vozes, gosto muito disso no meu país. Somos uma democracia vibrante. Mas essas campanhas não mudam o facto de que vamos sair. Não falta muito tempo.

Esse tempo é suficiente para tudo o que falta negociar?

Sim, no que toca à saída. Mas não para concluir todos os pormenores futuros, daí o período de transição.

Admite uma saída sem acordo?

Um acordo adequado é do interesse de ambas as partes.

É difícil imaginar solução para a fronteira da Irlanda do Norte.

Sobretudo sem saber como será a relação comercial e aduaneira futura entre o Reino Unido e a UE. É um dos problemas de negociar primeiro a saída e depois o futuro [o que foi imposto pela UE]. Temos de proteger o Acordo de Belfast [1998] e evitar uma fronteira física entre as duas Irlandas, mas também evitar uma fronteira entre partes do Reino Unido. Apresentámos uma proposta de solução de recurso [que os 27 rejeitaram], mas é muito difícil no abstrato.

Nessa e noutras áreas ninguém sabe bem o que muda na prática.

Todos os dias aprendemos coisas novas. Antes do referendo muitos previram consequências económicas catastróficas desde o primeiro dia. Ora, a libra está mais fraca, mas os indicadores fundamentais da economia continuam fortes, com a taxa de desemprego mais baixa da história, o que é incrível!

Não há o risco de, no fim do processo, pouco se dar pela diferença?

A primeira-ministra traçou linhas vermelhas: fim da jurisdição do Tribunal Europeu, controlo das fronteiras e capacidade de assinar acordos comerciais fora da UE. Noutras áreas desejamos continuidade: segurança externa e interna. Seria um erro estratégico reduzir a colaboração, dado o alto risco de terrorismo em toda a Europa.

A aposta nas relações comerciais globais não vai esbarrar na tendência para o protecionismo?

Muitos países mostraram interesse em acordos connosco e ainda há vozes a favor do comércio livre. As negociações com a UE são uma oportunidade única de concluir um acordo vasto e ambicioso que mostre ao mundo os valores europeus de mercados abertos e equilibrados.

Mas o ‘Brexit’ debilita a posição da UE no mundo.

Em muitos Estados-membros o apoio à permanência subiu depois do nosso referendo. Como sublinhou a primeira-ministra, é do interesse do Reino Unido que a UE seja forte. Vai continuar a ser o nosso parceiro mais importante, não só comercial, mas também nos valores.

Esses valores democráticos e liberais são questionados em países da UE: ameaças à independência da justiça e da imprensa, tratamento desumano de migrantes...

Em muitas partes do mundo há uma rejeição das políticas mainstream. É importante olhar para os fatores relevantes em cada país. Políticos e funcionários públicos devem dar espaço ao diálogo com os cidadãos sobre os assuntos que os preocupam. É um grande desafio e tem sido difícil adaptarmo-nos a mudanças enormes, como as redes sociais. Penso que os valores básicos da Europa continuam fortes e que encontraremos soluções para desafios como as migrações, que atingem níveis inéditos.