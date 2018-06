Sabores e segredos das montanhas do Jura

Quando, em 1879, o engenheiro militar Séré de Rivières mandou construir o Forte de Saint-Antoine no topo de uma crista montanhosa a sul da cidade de Doubs, esperava que esta fortificação (integrada num plano geral de defesa da fronteira que incluía 160 obras de diversos tipos) pusesse a França ao abrigo duma nova invasão prussiana (ocorrera em 1870).

Do outro lado da fronteira fica a cidade suíça de La-Chaux-de-Fonds onde nasceram a condessa de Edla, segunda mulher no nosso rei D. Fernando (o do Palácio da Pena) e o arquiteto Le Corbusier. Aí se pode visitar uma joia da arquitetura industrial: um conjunto de moinhos subterrâneos de água. Um pouco mais longe, Neuchâtel, onde a Seleção Nacional esteve instalada durante o Europeu de 2006.

Fortificações francesas semelhantes àquela de que falamos, como os Fortes de Douaumont e Vaux, 300 quilómetros a norte, ganharam lugar na História durante a batalha de Verdun, a mais sangrenta da I Guerra Mundial. Saint-Antoine nunca entrou em ação, nem nessa guerra nem na seguinte, embora nas montanhas do vizinho Jura os maquisards tenham combatido o invasor nazi como se conta na série televisiva “Un Village Français” (estreada em Portugal em 2016), rodada na região.

Hoje, nos paióis e casamatas desenhados pelo general de Rivières, em vez de munições há queijos, tão alinhados nas suas prateleiras como soldados numa parada. O pessoal anda de uniforme, não cinzento ou camuflado, mas de um branco imaculado como se espera numa empresa agroalimentar moderna.

Em 1965, após a desativação do forte, um produtor chamado Marcel Petite apercebeu-se das potencialidades deste sítio, protegido da luz e com temperatura e humidade estáveis, para a cura dos queijos da região, os afamados Comté. São feitos com leite de vacas da raça Montbéliard, criadas em pastos de altitude, ricos em gramíneas e leguminosas.

Apresentados em toroides do tamanho dos pneus de emergência de alguns carros modernos, custam uma pequena fortuna (nunca menos de €500 por um queijo de 40 kg, dependendo das suas características), mas depois de os provar é difícil dar o dinheiro por mal-empregado. O sabor lembra o do emental de supermercado mas está para este como um Rolls-Royce para um utilitário de gama baixa.

E se forem servidos na companhia de um requintado vinho local, o vin jaune, cuja cor e travo têm que ver com o cultivo em altitude e um sábio processo de envelhecimento, então a experiência é de se lhe tirar o chapéu. Lembra o Xerez espanhol, pelo travo de frutas secas e mel, mas é um vinho branco de colheita tardia, não fortificado com aguardente, que só se encontra nesta região.

O Forte de Saint-Antoine é a prova de que as novas tecnologias e os saberes milenares não são irreconciliáveis. Durante a cura, que não demora menos de 24 meses, robôs tratam das rodas de queijo, escovando-as e virando-as periodicamente. Em contrapartida são mestres queijeiros quem, dezenas de vezes por dia, pega naqueles ‘pneus’ (e estamos a falar de 40 kg cada um), os vira e apalpa meticulosamente, batendo com um martelinho para detetar eventuais irregularidades interiores.

Se isto parece o trabalho de um médico com um estetoscópio, a operação seguinte, feita com uma pequena lâmina evoca uma biopsia: depois de uma incisão milimétrica o mestre, tal como um enólogo, prova uma ínfima porção da amostra; usa o resto da massa para fechar o corte, eliminando possíveis entradas de ar. Depois garatuja na casca inscrições incompreensíveis para o comum dos mortais mas que, uma vez analisadas pelos seus confrades, determinarão o tipo e valor de cada queijo.

Perguntará o leitor porque artes de adivinhação descobri semelhante sítio. Vou contar como lá cheguei. Conduzia um Peugeot 504 Cabriolet, desenhado no mesmo ano de 1968 em que os estudantes erguiam barricadas na Sorbonne num mês de maio que ficou para a História. E agora meticulosamente restaurado no museu da companhia, a Aventure Peugeot, em Sochaux, a uma centena de quilómetros do forte, uma visita a não perder. Guiá-lo e ao seu homólogo, o 504 Sedan de motor a gasolina e caixa de quatro velocidades, Carro Europeu do Ano 1969, mostra-nos como, por muito divertidos que os clássicos sejam, os automóveis evoluíram: os cintos não tinham enrolador, havia chaves diferentes para a ignição, as portas, a mala e o tampão do combustível e a direção era imprecisa e assistida a braço.

Como o tempo estava instável repetiu-se aquele gag genial imaginado por Hergé com o descapotável do capitão Haddock: só quando parou de chover e os passarinhos começaram a cantar é que, encharcados até aos ossos, conseguimos baixar a capota de lona… A viagem decorreu no Franco Condado no sudeste de França, uma região pitoresca e montanhosa do tamanho de metade do nosso Alentejo, cuja capital é Besançon.

Nestas paragens, a riqueza paisagística e a dominante rural convivem desde o século XIX com alguma pujança industrial. Foi aqui que em 1810 os irmãos Jean-Pierre e Jean-Frédéric transformaram o moinho da família Peugeot numa fundição e iniciaram uma aventura cujo desfecho todos conhecem. Antes de fazerem carros fizeram bicicletas, espingardas de caça, guarda-chuvas, ferramentas e algo que morreu com a Belle Époque: crinolinas, ou seja, as armações metálicas que amparavam as saias de balão das damas oitocentistas.

Por volta de 1890, Armand Peugeot resolveu apostar nos veículos a motor, o que nessa época era uma aventura. Nos arquivos do museu da Peugeot em Terre Blanche, Herimoncourt, perto de Sochaux conservam-se cartas trocadas entre Armand, o compatriota François-René Panhard e o amigo alemão Gottlieb Daimler que incluíam desenhos técnicos com cotas, cortes e perspetivas. O conceito de espionagem industrial não fazia sentido para eles e o primeiro carro a gasolina feito por Armand, o Type 2, que mais parecia uma carroça sem cavalos, tinha motor Daimler…

Mesmo quando a empresa se concentrou nos carros, não abandonou outra vertente, a meio caminho entre a metalurgia de ponta e o artesanato, cuja fábrica não podia estar senão numa região como esta, em La Blanchotte, Quingey, representando a síntese entre tradição, requinte e inovação. Trata-se dos moinhos de café, sal e especiarias que mais de um século depois (o primeiro moinho de café remonta a 1840) continuam a ostentar o logótipo da empresa, o famoso leão que, aliás, já teve diferentes desenhos.

Conta-se que há um par de anos, Christian Peugeot, um dos poucos representantes da família fundadora a trabalhar no construtor automóvel (agregado com a Citroën e a Chrysler no grupo PSA em 1979), fez uma viagem de negócios ao Japão. Levado a um restaurante com uma estrela Michelin, os seus anfitriões nipónicos mandaram chamar o chefe a quem disseram: “É o senhor Peugeot, já deve ter ouvido falar dele…” O homem manteve a sua impenetrável máscara de cortesia oriental e pediu licença para se retirar. Momentos depois voltava triunfante com um moinho de pimenta na mão: “Já sei quem o senhor é…”

Se há objetos que representam a sobrevivência do requintado modo de vida francês em tempos de globalização são estes moinhos. Juntam metalurgia de ponta robotizada (engrenagens, dentes, veios, aletas, etc.) com corpos em madeira montados manualmente. E moam café, pimenta ou sal húmido, resistem à corrosão, tanto à química como à dos usos, costumes e saberes tradicionais.

