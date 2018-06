Porta de saída cada vez mais aberta

Milhares de pessoas vão encher hoje as ruas de Londres para exigir uma consulta popular sobre as condições de saída do Reino Unido da União Europeia. Dois anos após o referendo do ‘Brexit’, contudo, o Governo de Theresa May está à frente, pelo menos nesta batalha. A lei que revoga a adesão do país à UE foi aprovada pelo Parlamento, esta semana, e não prevê uma votação parlamentar “relevante” sobre os termos finais do divórcio, como pretendia a Câmara dos Lordes.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI