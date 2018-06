"Eles roubaram o nosso futuro e nós estamos aqui para recuperá-lo": marcha antiBrexit junta cerca de 100 mil pessoas

As contas são do The Guardian e revelam que há cerca de 100 mil pessoas nas ruas do centro de Londres, numa marcha que o jornal apelidada "antiBrexit" e que marca o segundo aniversário do referendo que votou pela saída do Reino Unido da União Europeu (UE), com 53,4% dos votos.

Muitos marcham na esperança de parar o Brexit, outros só querem ter um segundo referendo para o acordo final. Mas todos, jovens e velhos, trabalhistas ou conservadores, todos estão unidos nesta marcha pelo o seu amor à União Europeia.

Predominam na manifestação as bandeiras azuis com estrelinhas douradas, símbolo da União Europeia. Há cartazes que dizem "Amo a UE". As mensagens variam. Se há quem diga "exigimos votar no acordo final do Brexit!", há quem defenda "roubaram-nos o nosso futuro e nós estamos aqui para recuperá-lo" ou então "nós lutamos pela Europa".

O Reino Unido, recorde-se, está na fase final das negociações com Bruxelas sobre a saída britânica. O país deverá abandonar a União a 29 de março de 2019, mas Londres e Bruxelas ainda não chegaram a acordo sobre a sua futura relação comercial ou sobre a fronteira entre as duas Irlandas.

A manifestação foi organizada pelo movimento The People’s Vote (O voto do povo). O argumento para avançar foi o de que a opinião pública está a voltar-se contra o Brexit à medida que os seus custos económicos se tornam mais claros.