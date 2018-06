No deal, no Airbus. Empresa ameaça sair do Reino Unido se não houver acordo para o Brexit

A Airbus avisou esta quinta-feira que poderá suspender os investimentos no Reino Unido se o país deixar o mercado único da União Europeia e a união aduaneira sem um acordo de transição. Naquele que está a ser classificado como o alerta mais contundente de uma grande empresa sobre as consequências do Brexit, o gigante aeroespacial afirmou que um cenário de “no deal” [sem acordo] conduzirá a “graves perturbações e à interrupção da produção britânica” de aviões.

Em comunicado, o diretor de operações da aviação comercial da Airbus, Tom Williams, disse que, sem acordo, a empresa seria forçada a “reconsiderar os seus investimentos no Reino Unido e o seu legado de longo prazo no país”. “Esta é uma realidade concreta para a Airbus. Simplificando, um cenário de “no deal” ameaça diretamente o futuro da Airbus no Reino Unido”, precisou.

A União Europeia tem dramatizado a sua retórica quanto à probabilidade de um divórcio caótico com os ingleses, prevenindo as empresas que devem preparar-se para o pior, recorda a agência Bloomberg.

Entretanto, deputados que se opõem ao Brexit classificaram o anúncio da Airbus como mais uma evidência de que a abordagem do Governo de Theresa May está a prejudicar a economia.

Com sede na cidade francesa de Toulouse, a Airbus emprega 14 mil pessoas em 25 locais da Grã-Bretanha, contando com mais de quatro mil fornecedores no Reino Unido.