Jean-Claude Juncker: UE já está a preparar cenário de não acordo com Londres

A União Europeia tem de ser “realista sobre o estado perigoso em que se encontram as negociações” sobre o Brexit e por isso está já a preparar-se para destinar parte do seu fundo para compensar a saída do Reino Unido no caso de não chegar a acordo com Londres. Foram estas as declarações feitas pelo presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker, na quinta-feira no Parlamento irlandês.

“Usaremos todas as ferramentas que estão à nossa disposição para amortecer esse impacto. O orçamento da UE para o período de 2021 a 2027 é flexível o suficiente para permitir um redirecionamento dos fundos”, afirmou o presidente, perante os deputados do país que está no centro das negociações para a saída britânica. O restabelecimento da fronteira com a Irlanda do Norte romperia o acordo de paz de 1998.

“À medida que o Brexit está em contagem decrescente, devemos preparar-nos para a eventualidade de não chegarmos a acordo. Não é o que desejo, mas não podemos afastar essa possibilidade, afirmou também Jean-Claude Juncker, segundo o qual a UE deve reunir um fundo de 120 milhões de euros para “um novo programa de paz para quebrar as barreiras entre as comunidades no norte da Irlanda e os condados de fronteira”.

O presidente da Comissão Europeia disse ainda que não vai permitir ao Reino Unido o acesso ao mercado comum europeu, aludindo assim à proposta de Londres de continuar no mercado comum até conseguir chegar a uma solução para a fronteira com a Irlanda.

Com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em dificuldades para chegar a consenso no seu Governo sobre o Brexit, as autoridades irlandesas recorreram à UE para fazer cumprir as promessas de Londres.

A próxima reunião entre o Reino Unido e a União Europeia está marcada para dia 29 de junho.