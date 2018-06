Síria. Versão final de relatório da ONU omite detalhes macabros de ataques químicos

Um relatório da comissão das Nações Unidas que investiga e documenta possíveis crimes de guerra na Síria, divulgado esta quarta-feira, omitiu detalhes macabros de ataques químicos. A denúncia é do jornal “The New York Times”, que teve acesso a sete páginas de uma versão provisória do documento.

Nessas páginas, que o jornal disponibiliza para consulta, pode ler-se que pelo menos duas vezes este ano, os militares sírios dispararam projéteis de artilharia feitos pelo Irão, com uma substância semelhante ao cloro, que escorria veneno lentamente, dando às vítimas apenas alguns minutos para escapar. Num outro ataque, as forças de Damasco lançaram uma bomba química na varanda do último andar de um prédio, matando 49 pessoas, incluindo 11 crianças, e tendo a pele das vítimas ficado azul.

Estes são apenas dois exemplos das atrocidades cometidas pelo regime sírio em Ghouta Oriental, sinalizadas pela comissão da ONU, mas omitidas no relatório final. A informação contida na versão provisória não deixa margem para dúvidas sobre o uso de armas químicas naquele subúrbio de Damasco e aponta o dedo às autoridades sírias e aos seus aliados. Na prática, os dados não revelados na formulação final do documento deitam por terra as repetidas garantias do Governo de Bashar al-Assad e dos aliados russos e iranianos de que não lançaram ataques químicos.

Bombardeamentos, ataques químicos e fome em massa

Do cruzamento das duas versões do relatório conclui-se que para recuperarem o antigo bastião rebelde de Ghouta Oriental, nos primeiros quatro meses deste ano, as forças de Assad sitiaram a região, recorrendo a bombardeamentos e a armas químicas, deixando à fome grande parte da população.

Um elemento da comissão da ONU, o egípcio Hanny Megally, citado pelo jornal norte-americano, rejeita qualquer tipo de pressão externa para reter a informação. O responsável explica as omissões, dizendo que muitos dos detalhes da versão inicial precisam de corroboração e esclarecimentos adicionais, podendo vir a ser incluídos num relatório posterior. No entanto, as conclusões retiradas no primeiro esboço parecem inequívocas, contrapõe o diário.

A primeira versão enumera detalhadamente seis ataques com armas químicas lançados sobre civis entre janeiro e o dia 7 de abril, data do ataque mais violento. E, pela primeira vez, implica armamento fornecido pelo Irão. O esboço acrescentava que os ataques seguiram “um padrão previamente documentado pela comissão em relação ao uso de armas químicas pelas forças governamentais”, sendo que em nenhum dos ataques foi registado “o envolvimento de grupos armados”.