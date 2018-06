Primeira-ministra da Nova Zelândia já deu à luz

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, deu esta quinta-feira à luz o seu primeiro filho. É uma menina, que nasceu com 3,31 quilos.

O anúncio foi feito pela própria governante esta manhã através de um post divulgado nas suas contas do Twitter e do Facebook, acompanhado por uma foto em que se pode ver a recém-nascida nos braços da mãe no hospital com o pai ao lado. “Muito obrigada pelas vossas felicitações e generosidade. Estamos a fazer tudo bem graças à maravilhosa equipa do hospital da cidade de Auckland”, escreveu a governante nas redes sociais.

Jacinta Ardern – que trabalhou até ontem – deu entrada no hospital de Auckland durante a madrugada, 96 horas antes do prazo previsto, refere a BBC.

Será o vice-primeiro-ministro, Winston Peters, que irá substituir a chefe do Governo da Nova Zelândia durante as seis semanas em que estará de licença de parto. “É um dia feliz e da parte do Governo de coligação desejamos à primeira-ministra e ao seu marido o melhor”, declarou o número dois.

A líder neozelandesa garantiu ainda que estará atenta ao trabalho do vice-primeiro-ministro.

Foi em janeiro que Jacinta Ardern anunciou que estava grávida, altura em que fez saber também que seria o seu marido que iria cuidar da criança a tempo inteiro. “Clarke e eu temos o privilégio de estar numa posição em que o Clarke pode ficar em casa (...). Sabendo que tantos pais têm de fazer malabarismo para cuidar dos seus filhos, consideramo-nos muito sortudos”, disse a governante na altura.

A primeira-ministra trabalhista assumiu o cargo em outubro passado, ao concluir um acordo de Governo com os verdes e um partido nacionalista, na sequência das eleições de setembro que puseram fim a nove anos de poder dos conservadores.

Aos 37 anos, Jacinta Ardern é a segunda primeira-ministra de um país que dá à luz durante o seu mandato. Em 1990, a chefe do executivo do Paquistão, Benazir Bhutto, também foi mãe enquanto estava no governo.