Pelo menos 456 doentes mortos por excesso de analgésicos num hospital inglês

Pelo menos 456 idosos sofreram mortes prematuras num hospital do sul de Inglaterra devido a uma política deliberada de utilização de analgésicos muito fortes, sem necessidade, entre 1988 e 2000. Essa conclusão, anunciada ontem, é a principal de um relatório elaborado por uma comissão dirigida por um antigo bispo, James Jones, e publicado esta quarta-feira.

"Uma prática institucionalizada de encurtar vidas através da prescrição e administração de opióides sem justificação médica", segundo Jones, foi levada a cabo no hospital de Gosport, sob a direção de uma assistente clínica chamada Jane Barton. Doentes que iam ao hospital tratar de um assunto qualquer, muitas vezes problemas simples, já não saíam de lá. Sem qualquer razão legítima, tinham-lhes administrado diamorfina, a mais perigosa das drogas opióides, descrita por vezes como uma "versão limpa" da heroína.

A percepção de que havia qualquer coisa errada surgiu cedo, mas as famílias dos falecidos tiveram muita dificuldade em obter explicações. "Ao longo dos muitos anos em que as famílias procuraram respostas às suas questões e preocupações legítimas, foram repetidamente frustradas por figuras seniores", diz Jones.

Quando uma investigação em 2009 finalmente confirmou 12 casos, Barton nem sequer foi impedida de continuar a praticar medicina, embora se tenha reformado pouco depois. Atualmente com 69 anos, parece inevitável que vá agora ter de enfrentar uma investigação criminal, embora Jones não faça expressamente essa recomendação, por não lhe competir a ele.

“Catálogo de falhanços”

Barton desculpa-se com a "enorme pressão" sob a qual trabalhava, e é verdade que havia uma enorme pressão para libertar camas nos hospitais. Garante igualmente que sempre agiu no interesse dos doentes, mas é difícil perceber como.

Além de Barton, Jones culpa outras entidades que tinham conhecimento do que se estava a passar e nada fizeram. Desde as enfermeiras que davam as injeções até aos consultores do hospital e aos próprios farmacêuticos que obviamente se aperceberam das quantidades anormais de certos medicamentos que o hospital consumia. Por último, é censurada a atitude das entidades de supervisão e da polícia, que nada fizeram quando os primeiros alertas apareceram. "Todas falharam em agir de formas que teriam protegido melhor os doentes e os seus familiares", diz Jones.

A investigação do Painel Independente de Gosport demorou quatro anos e custou milhões de libras. Aos 456 casos documentados de mortes injustificadas, Jones acrescenta outros prováveis 200 doentes cujos registos desapareceram.

Quarta-feira, após a apresentação do relatório, o ministro da Saúde pediu formalmente desculpa pelo "catálogo de falhanços" no Parlamento, e anunciou que está em contacto com a procuradoria-geral sobre o assunto. Antes, a primeira-ministra Theresa May também já tinha pedido desculpa às famílias dos mortos.