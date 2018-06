Mulher do primeiro-ministro de Israel acusada de fraude. Gastou €86 mil em refeições “gourmet”

Dizem que vive uma vida extravagante, que é mulher de gostos caros. Sara Netanyahu, casada com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, foi acusada esta quinta-feira de fraude por alegadamente usar cerca de 359 shekels (cerca de 86 mil euros) em serviços de catering gourmet. É ainda acusada de quebra de confiança.

“Depois de analisarmos todas as provas e de pesarmos as circunstâncias em causa tomamos esta decisão”, anunciou o gabinete do procurador de Jerusalém.

A acusação surge no seguimento da investigação das autoridades israelitas e é negada por Sara Netanyahu, que diz não passar de um delírio absurdo. Acrescenta ainda que não tinha conhecimento do que estava a acontecer e que quem tratava das encomendas de comida era um das governantas da residência oficial do primeiro-ministro – que hoje é testemunha de acusação.

“É a primeira vez em Israel e no mundo que acusam a esposa de um líder por causa de comida”, lê-se num comunicado publicado na página de Benjamin Netanyahu esta quinta-feira. “A comida não era apenas para a família, era para outras pessoas, incluindo os empregados da casa. Os valores gastos incluem também a recepção de convidados em vistas oficiais, encontros diplomáticos com líderes – o que supostamente é patrocinado pelo orçamento. Sara Netanyahu é uma mulher forte e honrada e nunca houve nada de errado com as suas ações”, acrescenta.

Além da mulher do primeiro-ministro, também Ezra Seidoff, antigo membro do gabinete do chefe de Estado, foi acusado de fraude. Ambos são suspeitos do uso abusivo de fundos estatais, entre setembro de 2010 e março de 2013, para a contração de chefs privados e em entrega de comida.

A investigação já decorre há alguns meses e, em setembro do ano passado, as autoridades falavam em centenas de ocasiões em que o dinheiro do Estado foi utilizado indevidamente. Terá sido também contrato um cozinheiro para a residência oficial. Para qualquer uma destas despesas não está prevista a utilização de fundos do estatais.