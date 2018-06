Dezenas de milhares de pessoas assinalam Dia Internacional do Ioga com primeiro-ministro da Índia

Mais de 50 mil pessoas juntaram-se esta quinta-feira ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para assinalar o quarto Dia Internacional do Ioga nos jardins do Instituto de Pesquisa Florestal de Dehradun, localizado no sopé dos Himalaias, no norte do país.

“Num mundo onde o stress e distúrbios relacionados com o estilo de vida estão a aumentar, o ioga pode desempenhar um papel central no combate a essas doenças e criar uma mente e um corpo saudáveis”, disse Modi, que, desde que assumiu o poder em 2014, se esforçou para que o evento anual se realizasse em todo o mundo.

O Afeganistão, o Japão e o Peru, entre outros países, também fizeram sessões de ioga, enquanto a Austrália e a África do Sul assinalaram o dia internacional na segunda-feira.

Nova Deli, a sexta cidade mais poluída do mundo

Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de sete milhões de pessoas morrem todos os anos por respirarem ar poluído que pode provocar doenças e ataques cardíacos e cancro do pulmão. A maioria destas mortes ocorre na Ásia e em África, acrescenta o relatório, divulgado no mês passado.

A capital da Índia, Nova Deli, está em sexto lugar na tabela das cidades mais poluídas do mundo, revela ainda o documento da OMS.

Alguns praticantes de ioga usaram máscaras para alertar para os níveis preocupantes de poluição atmosférica no país, que piorou nos invernos mais recentes.