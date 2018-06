Brexit. Continua a partida de pingue-pongue entre as Câmaras dos Lordes e dos Comuns

O Brexit volta esta quarta-feira à Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico, com o poder dos deputados no processo como pomo da discórdia. Em causa estão as competências dos parlamentares se o Governo britânico não conseguir chegar a acordo com a União Europeia (UE).

Na segunda-feira, a Câmara dos Lordes, a câmara alta, voltou a chumbar o projeto do executivo de Theresa May relativo à saída do Reino Unido da UE. Uma mudança no projeto, apresentada pelos Lordes, atribui aos deputados maior margem de manobra e capacidade de ação se se verificar o cenário de um Brexit sem acordo.

Os parlamentares terão agora de decidir se concordam com os Lordes ou com o governo.

Citado pela BBC, o Partido Trabalhista exortou os seus deputados a apoiarem a emenda dos Lordes, descrevendo-a como a “última oportunidade” de o Parlamento se precaver no caso de não haver acordo. O partido de Jeremy Corbyn defende que o cenário “no deal” [sem acordo] prejudicaria a economia britânica. Já o Governo alerta que dar ao Parlamento poder de intervenção deixará Theresa May de mãos atadas nas negociações com Bruxelas.

Theresa May vs. conservadores pró-europeus

Na semana passada, a primeira-ministra cavou mais uma trincheira no confronto com os chamados “rebeldes” pró-europeus. Os “rebeldes” do Partido Conservador querem que o Parlamento tenha o direito de bloquear um Brexit “sem acordo”, incluindo a possibilidade de pedir uma extensão dos dois anos previstos para a saída. Os críticos de May dentro do seu próprio partido acusam-na de ter enjeitado uma formulação previamente “acordada” com eles.

O antigo procurador-geral dos conservadores, Dominic Grieve, classificou como “inaceitável” a emenda apresentada pela chefe do Governo na quinta-feira, acusando-a de recuar no acordo feito com os deputados pró-europeus. Segundo a emenda de May, se nenhum acordo de saída for feito com a União Europeia até 21 de janeiro de 2019, um ministro terá de comparecer na Câmara dos Comuns para fazer uma declaração sobre como o Governo pretende proceder.

Para Grieve, a primeira-ministra “fez uma moção inalterável, contrariando o que são os métodos habituais na Câmara dos Comuns”. Deste modo, os deputados não poderão reescrever o texto para instruir o Governo sobre como proceder num cenário de “não acordo”, acrescentou Grieve ao jornal “Financial Times”.

A saída do Reino Unido da UE está agendada para 29 de maio do próximo ano.