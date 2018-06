Brasileiro detido em Luanda com mais de um quilo de cocaína ingerida

Voos provenientes do Brasil com destino a Luando continuam a ser considerados de risco pelas autoridades angolanas

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou nesta quarta-feira a detenção de um cidadão brasileiro, no Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro, em Luanda, na posse de mais de um quilograma de cocaína, que tinha ingerido.

O diretor do Centro de Operações do SIC, comissário Amaro Neto, afirmou que foram igualmente detidos quatro angolanos na sequência dos trabalhos de investigação, que prosseguem para se apurar a origem da droga e deter mais pessoas envolvidas no caso. Em declarações à imprensa o responsável avançou que o cidadão brasileiro tinha ingerido 1,2 quilogramas de cocaína.

Amaro Neto, que falava à imprensa para apresentar resultados das operações do SIC, disse que os voos provenientes do Brasil continuam a ser considerados de risco, sublinhando tratar-se da primeira detenção de um cidadão brasileiro, pela polícia angolana, por envolvimento em tráfico de drogas.