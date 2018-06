Trump ameaça com novas taxas sobre produtos chineses e abre nova trincheira na guerra comercial

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou esta segunda-feira impor novas taxas sobre produtos chineses no valor de 200 mil milhões de dólares (cerca de 171 mil milhões de euros). A medida, que Trump assegura que avançará se a China “se recusar a mudar as suas práticas”, está a ser interpretada como uma escalada importante na disputa comercial entre os dois países.

Insistindo que a China tem beneficiado – injustamente e há vários anos – de um desequilíbrio comercial com os EUA, Trump anunciou na semana passada a imposição de taxas de 25% sobre produtos chineses no valor de 50 mil milhões de dólares (cerca de 43 mil milhões de euros).

As autoridades de Pequim retaliaram com taxas da mesma ordem de grandeza sobre produtos americanos, incluindo automóveis e produtos agrícolas. Com esta retaliação, a China está “a ameaçar as empresas, os trabalhadores e os agricultores americanos que não fizeram nada de errado”, respondeu o Presidente dos EUA.

Ainda na segunda-feira, os mercados bolsistas registaram quedas motivadas pelo receio de uma deterioração das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Em comunicado, Trump divulgou que pediu aos seus assessores comerciais que identificassem novos produtos chineses para impor taxas adicionais.