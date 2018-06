Tim Cook, líder executivo da Apple, critica política migratória de Trump

O líder executivo da Apple, Tim Cook, qualificou hoje de "desumana" a política do Governo norte-americano de separar os filhos menores dos pais candidatos a entrar nos EUA, na fronteira com o México. "É dilacerante ver as imagens e ouvir essas crianças. As crianças são as pessoas mais vulneráveis de qualquer sociedade", declarou Cook, durante uma entrevista ao diário The Irish Times.

"Penso que o que está a acontecer é desumano, tem de acabar. Sempre acreditei que todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade e respeito. Neste caso, isso não está a acontecer. Esta é a nossa perspetiva. Este assunto em particular é absolutamente dilacerante e trágico", adiantou o presidente executivo da conhecida tecnológica norte-americana. Cerca de dois mil imigrantes menores foram separados das suas famílias em seis semanas, devido à política migratória de Donald Trump.

Na entrevista ao diário irlandês, Cook explicou que conversou "em várias ocasiões" com Trump sobre "diversos assuntos", entre os quais o abandono do Acordo de Paris de combate às alterações climáticas ou o estatuto das pessoas que residem nos EUA sem documentação. O gestor da Apple indicou que o Presidente norte-americano mostrou "vontade de ouvir" durante os encontros, se bem que não tenha estado de acordo com ele "em todas as questões" abordadas.

"Pessoalmente, acredito que a maneira de ser um bom cidadão é participar, procurar defender pontos de vista e não apenas ficar sentado e gritar ou queixar-se", sustentou Cook.