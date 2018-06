Líbia. Chefe da guarda costeira, associado a atos de violência contra migrantes, acusado de tráfico e contrabando de pessoas

Seis pessoas foram sancionadas por alegado envolvimento em tráfico e contrabando de migrantes na Líbia. Os acusados terão as contas bancárias congeladas e deixam de poder viajar para fora do país, naquela que é a primeira ação do género na Líbia, conta a Reuters.

Um dos visados é Abdalrahman al-Milad, o chefe da guarda costeira de Zawiya, uma cidade a 46 quilómetros de Tripoli. De acordo com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Milad e os colegas estavam "constantemente ligados a outros contrabandistas e a episódios de violência contra os migrantes”. Mais: um painel de especialistas associou este grupo a afundamentos de barcos com recurso a armas de fogo. Testemunhos de migrantes, conta a Reuters, denunciaram que este grupo transportava-os para um centro de detenção, onde eram brutalmente agredidos e mantidos em más condições.

Abdalrahman al-Milad, num telefonema com a Reuters, negou tudo e disponibilizou-se para se entregar caso lhe ofereçam um julgamento justo. “Rejeito estas acusações. Acusam-me de bater em migrantes. Eu bati, sim, para eles se sentarem corretamente e não se mexerem. Há outro migrante sentado ao lado e o mais leve movimento pode virar o barco ou fazer um buraco e eles afogam-se”, explicou. Al-Milad recusa as acusações de contrabando, defendendo-se que trabalha na marina desde 2014 e que essa é a única unidade em ação. “Nunca disparei uma arma contra migrantes.”

A guarda costeira do país, que recebeu barcos e treino de europeus, tem estado mais ativa, diz a agência de notícias britânica, interceptando e levando de volta à Líbia os migrantes que arriscam a vida para chegar à Europa.