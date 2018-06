Explosão no metropolitano de Londres provoca feridos ligeiros. Estação foi evacuada

Uma explosão na estação de metropolitano de Souhgate, em Londres, fez nesta terça-feira vários feridos ligeiros e alguns deles estão a ser assistidos no local. As autoridades desconhecem, ainda, as causas da explosão e deram início às investigações.

Testemunhas citadas pelo jornal britânico The Telegraph referiram não haver feridos graves, apenas uma pessoa que foi retirada de maca da estação, que integra a Piccadilly Line, quando da respetiva evacuação e encerramento.

Agentes da polícia, acompanhados de cães, estão a inspecionar um pacote suspeito numa área da rua junto à estação de Southgate que foi isolada. A explosão, qualificada como de pequeno porte, aconteceu às 19h03 em Londres, hora idêntica à de Lisboa.

No local estão 50 a 60 polícias, uma ambulância e bombeiros, além dos cães-polícia.

[Em atualização]