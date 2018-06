69 milhões de refugiados em 2017, mais de metade são crianças, revela o ACNUR

Quase 69 milhões de pessoas tentaram escapar de situações de guerra, violência e perseguição no ano passado. Mais de metade desse número recorde diz respeito a crianças, muitas delas desacompanhadas. Estas são duas das principais conclusões do relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

No documento, divulgado esta terça-feira e intitulado “Global Trends — Forced Displacement in 2017” (Tendências Globais — Deslocamento Forçado em 2017), pode ler-se que do total de 68,5 milhões de pessoas fazem parte 16,2 milhões de novos deslocados no ano em análise. O número representa uma média de mais de 44 mil pessoas deslocadas por dia.

As crises contínuas em países como o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo, assim como o êxodo dos muçulmanos rohingya de Myanmar (antiga Birmânia), explicam o aumento do número total de deslocamentos forçados registado no ano passado.

Desfazendo mitos

Segundo o relatório da agência da ONU, os números desmentem a perceção errada de que a crise dos refugiados afetou mais os países desenvolvidos. Na realidade, 85% dos refugiados encontram-se em países em desenvolvimento, muitos deles “desesperadamente pobres”, alerta o documento.