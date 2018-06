Três pessoas colhidas mortalmente por comboio em Londres

Três pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira ao serem colhidas por um comboio urbano perto de Loughborough Junction, no sul de Londres, anunciou a polícia dos transportes britânica (BTP).

Segundo a agência Press Association, latas de tinta em spray foram encontradas junto aos corpos, o que sugere que pode tratar-se de graffiters.

Os cadáveres foram encontrados cerca das 7h30 e estão a ser identificados, segundo aquele corpo policial, que considera, para já, o acidente por explicar.

"A minha equipa está a trabalhar intensamente para perceber o que se terá passado e como estas três pessoas puderam morrer", declarou o detetive Gary Richardson, apelando a eventuais testemunhas que contactem as autoridades.

O acidente terá ocorrido durante a madrugada, período em que apenas circulam comboios de carga.

A estação de Loughborough Junction, entre Herne Hill e Elephant and Castle, no sul da capital do Reino Unido, está a funcionar, embora com atrasos.