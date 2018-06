Pelo menos 38 combatentes estrangeiros pró-regime sírio mortos em ataque noturno

“Trinta e oito combatentes não sírios, membros das milícias leais ao regime, foram mortos durante raides noturnos” na região de al-Hari, indicou o diretor do Observatório Sírio dos Direitos do Homem (OSDH)

Pelo menos 38 combatentes estrangeiros pró-regime de Damasco morreram no este da Síria, informou esta segunda-feira o OSDH.

A agência de notícias oficial, Sana, cita uma fonte militar que atribuiu os ataques que começaram no domingo à noite à coligação norte americana.

O local dos ataques fica situado na província oriental de Deir Ezzor, rica em petróleo, na qual as forças democráticas sírias apoiadas pelos Estados Unidos e as forças governamentais apoiadas pela Rússia realizam ofensivas distintas contra o grupo extremista Daesh (autoproclamado Estado Islâmico).

Em maio, dezenas de combatentes pró-regime morreram no decorrer de um ataque aéreo contra as posições do exército sírio. O OSDH e os "media" do Estado culparam a coligação norte-americana, mas o Pentágono negou qualquer responsabilidade.