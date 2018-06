Iván Duque, opositor do acordo com as FARC, é o novo Presidente da Colômbia

O candidato do partido de direita Centro Democrático, Iván Duque, foi este domingo eleito Presidente da Colômbia. Com quase 54% dos votos, o delfim do ex-Presidente Álvaro Uribe prometeu unir o país, mas afirmou que pretende fazer mudanças no histórico acordo de paz com os rebeldes das FARC – Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinado em 2016. Estas foram as primeiras eleições realizadas desde o acordo.

No discurso de vitória, feito na capital do país, Bogotá, Duque disse que irá rever o acordo que garantiu aos rebeldes assentos no Congresso e permitiu que disputassem eleições. O recém-eleito chefe de Estado afirmou também que irá impor punições mais duras pelos crimes alegadamente cometidos pelos rebeldes durante o conflito de cinco décadas com o Governo.

Perante uma multidão de apoiantes, Iván Duque prometeu que não irá “governar com ódio”. Numa mensagem reproduzida também no Twitter, acrescentou: “Com humildade e com honra, quero dizer ao povo colombiano que vou usar todas as minhas energias para unir o nosso país. Não queremos mais divisões. Queremos um país com todos e para todos”.

Marta Lucía Ramirez, a número dois da lista de Duque, será a primeira mulher vice-Presidente da Colômbia.

Do outro lado da contenda encontrava-se o antigo guerrilheiro de esquerda, Gustavo Petro, do movimento Colômbia Humana, que prometia uma sociedade mais igualitária e uma redistribuição da terra pelos pobres. No domingo à noite, o ex-Presidente da Câmara de Bogotá, que apoia o acordo assinado com as FARC, reconheceu o seu resultado (abaixo dos 42%), mas prometeu não baixar os braços.

“Qual derrota? Oito milhões de colombianos e colombianas livres tomaram uma decisão. Aqui não há derrota. Por agora não seremos Governo”, escreveu no Twitter.

Na primeira volta das eleições, realizada a 27 de maio, Duque conseguiu 39% dos votos e Petro 25%.