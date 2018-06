Homem dispara sobre grupo de pessoas e provoca cinco feridos em Malmö, na Suécia

Grupo de pessoas festejava a vitória da seleção sueca sobre a Coreia do Sul no Mundial 2018. Três dos feridos são graves

Um homem disparou, nesta segunda-feira, vários tiros sobre um grupo de pessoas na cidade sueca de Malmö, no sudoeste do país, e provocou cinco feridos, segundo fontes da polícia local. O atirador encontra-se em fuga depois de ter alvejado pessoas que celebravam na rua a vitória da seleção da Suécia sobre a Coreia do Sul, por 1-0, num jogo do Mundial 2018 que se realizou hoje na Rússia.

O alarme de que tinham sido escutados disparos de uma arma de fogo foi dado às 20h13 locais, 19h13 em Lisboa, e a polícia deslocou-se para a Drottninggatan onde ocorreu o incidente, referiu o jornal “Sydsvenskan”. Três dos feridos serão graves. As informações iniciais davam conta de quatro pessoas atingindas.

As pessoas feridas, todas do sexo masculino, estariam no passeio junto a um café quando um automóvel se aproximou e, a cerca de dez metros de distância, um ocupante disparou vários tiros com uma arma de fogo automática, antes de se colocar em fuga. Testemunhas dizem que se registam estragos nos imóveis circundantes, com vidros partidos em diversas janelas.

O jornal sueco Aftonbladet, citado pela Lusa, refere que testemunhas no local informaram que foram disparados cerca de 15 tiros, num caso que ocorreu junto a uma esquadra da polícia, o que levou a que as autoridades entrassem em ação de imediato. A polícia declarou estar a investigar os acontecimentos, mas acrescentou não haver motivos para alarme público.

[Em atualização]