Filipinas. Atropelos de direitos humanos não se esgotam no caso da freira australiana

O caso da freira católica australiana, Patricia Fox, é “um daqueles ataques extremamente preocupantes contra os defensores dos direitos humanos nas Filipinas”. A avaliação é do investigador da Human Rights Watch (HRW) no país, Carlos Conde. Em entrevista ao Expresso, a partir da capital filipina, Manila, o responsável diz que a freira, de 71 anos, foi “importunada apenas pelo trabalho que estava a desenvolver em prol dos direitos humanos” no país do sudeste asiático.

Em abril, o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, autorizou pessoalmente uma investigação a Fox, que foi detida pelas autoridades de imigração por desenvolver atividades políticas que alegadamente violam as regras relativas ao visto que possui. No dia seguinte, a freira foi libertada sem acusação formal e negou qualquer irregularidade. Porém, Duterte acusou-a de “conduta desordeira”, alertando que os críticos estrangeiros do seu Governo se arriscam a ser deportados.

À data da detenção, o Presidente insurgiu-se: “Insulta-me sob o manto de ser uma dirigente católica. Quem é você? [O que fez] é uma violação de soberania”. “As leis filipinas preveem que eu a posso deportar ou recusar a sua entrada se for um estrangeiro indesejável”, acrescentou. “Sua freira, porque não critica o seu próprio Governo e o modo como lidam com os refugiados, famintos e moribundos, e os devolvem ao mar? Não tem o direito de nos criticar. Não insulte o meu país. Nunca fizemos isso à Austrália. Nunca fizemos isso a nenhum país europeu”, disse ainda Duterte, falando num comício.

Fox é uma residente de longa data nas Filipinas e madre superiora de uma ordem católica local. A sua detenção temporária provocou protestos de apoiantes num país predominantemente católico. As autoridades acusaram a freira de participar em manifestações partidárias em Midanao, uma ilha no sul das Filipinas. No entanto, ela nega que o seu ativismo seja político. “Tenho-me juntado a manifestações pró-direitos humanos pelos agricultores, pelos seus direitos à terra e pela libertação de presos políticos. Eu chamaria a isso parte do nosso dever como grupo religioso, o de apoiar os pobres”, defendeu-se Patricia Fox.

Os serviços de imigração acabariam, contudo, por lhe cancelar o visto e deram-lhe 30 dias para deixar o país. Mas, esta segunda-feira, o Departamento de Justiça anulou as ordens emitidas, declarando-as “sem fundamento legal”. Os serviços podem ainda voltar a tentar a deportação da freira com base noutros fundamentos. O responsável da HRW, Carlos Conde, considera que o caso de Fox não se destina a servir de exemplo somente aos estrangeiros que vivem nas Filipinas. “Também serve de aviso aos defensores domésticos dos direitos humanos”, concretiza.

A guerra às drogas de Duterte

Aproveitando o facto de este “assunto político interno” ter assumido “repercussões internacionais”, o investigador da HRW exorta a comunidade internacional a agir: “os relatores de direitos humanos da ONU devem contribuir para o debate e denunciar a situação”, defende. Ora, a situação que se vive nas Filipinas e que preocupa Carlos Conde extravasa a perseguição movida à freira australiana.

A guerra às drogas decretada por Duterte, com matanças extrajudiciais de traficantes, consumidores de estupefacientes e outros criminosos, já custou a vida a cerca de 1400 pessoas, assassinadas por gangues da morte. O número, contabilizado por grupos de defesa dos direitos humanos, diz respeito apenas à cidade de Davao no período compreendido entre 1998 e maio de 2016. Entre as vítimas contavam-se principalmente consumidores de droga, pequenos delinquentes e crianças de rua.

Em 2009, a Comissão Filipina dos Direitos Humanos divulgou um relatório que confirmava a “prática sistemática de homicídios extrajudiciais” pelo Esquadrão da Morte de Davao. Duterte já confirmou, mas também já desmentiu, o seu envolvimento nas matanças. O que parece certo – porque ele não cansa de o repetir – é que o próprio Presidente das Filipinas matou três pessoas numa esquadra da polícia em 1988, quando era Presidente da Câmara de Davao.

Na sequência de críticas das Nações Unidas, Duterte ameaçou retirar o seu país da ONU e formar uma nova organização com países africanos e a China. Sem desvalorizar o caso de Patricia Fox, o investigador da Human Rights Watch sustenta que “os atores internacionais devem olhar para a deterioração dos direitos humanos nas Filipinas e não apenas para este caso”.